立法院朝野昨爆發嚴重衝突，其中民進黨立委邱志偉腦震盪送醫。他今（18）日抱病回高雄參加公開活動，他坦言，到現在還是很不舒服，頭還很暈眩，所幸沒有大礙；他擔任10多年立委，這次朝野衝突最嚴重，他考慮用法律手段給予施暴者制裁，也疾呼朝野應該更理性對話，避免再發生類似嚴重衝突。

邱志偉表示，昨天受傷後，他被送到台大醫院急診室做腦部、頸椎斷層掃描，還好顱內沒有出血，但有腦震盪情況，從昨天晚上到現在還在暈，大概會暈3到4天，醫生有開藥，現在全身痠痛，昨洗澡時發現全身多處挫傷，但因答應主辦單位要出席高雄活動，因此還是抱病前來，休息幾天之後，下周二還是要繼續回立院奮戰。

至於是否打算驗傷提告？邱志偉痛批，「國民黨委員很用力在台下把我拉下來！動作很危險刻意且針對性」，因為這個動作，自己才頭部著地、掉下來，還好沒有重大傷勢，但這種行為不可取，大家對法案可以辯論，但不可以暴力相向，造成同事受傷，生命受到威脅，他考慮用法律手段給予制裁。

邱志偉感慨說，自己擔任立委10多年，過去朝野衝突也沒有嚴重這樣，這次竟有15位同仁到急診室做觀察，且幾乎都是從高處掉落、頭部著地，他更怒批國民黨年輕委員去毆打民進黨籍立委沈伯洋，這種很刻意的傷害行為，是這屆才有。

邱志偉直說，在立法院大家互相尊重，推擠是難免的，但很遺憾，「我第一次坐救護車、去台大醫院急診室」。他喊話，未來朝野應該更理性對話，類似嚴重衝突應該避免。