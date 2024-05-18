由新銳導演王凱民執導的電影《蟲》16日在坎城影展「國際影評人週」單元全球首映。全場觀眾從片尾工作人員名單出現時就開始熱烈鼓掌，長達七分鐘的片尾掌聲不輟。演員劉韋辰、李夢苡樺和潘綱大都起立接受觀眾歡呼，向來嚴苛的影展觀眾更化身為迷哥迷妹，直接在影廳內演員座位前排隊，輪流致意並要求合照簽名，留下坎城影展少見的畫面。王凱民更不忘強調：「我們來自台灣。這是一部台灣電影。希望大家喜歡。」

《蟲》以2019年香港反送中抗爭時為時代背景，描述台灣青年在現實社會中的跌跌撞撞，與生存環境所帶來的種種困境。王凱民在開場前先向滿座的觀眾表示：「能夠在這裡放映電影感覺特別激動。我不知道大家對於台灣認識多少。當全世界不久前才剛從新冠疫情中走出，台灣卻無法成為世界衛生組織的一員。再過幾周後我們將送我們的運動員前往巴黎參加奧運，然而我們卻無法使用我們真正的國名與國旗。台灣很少能夠有機會為自己說話，所以能有國際影評人週這樣一個平台，讓我們以自己的方式說自己的故事，對我們來說意義重大。」

坎城影展作為電影首席殿堂，向來尊崇自由的價值，王凱民對於台灣現況的發聲，立即獲得現場觀眾的熱烈鼓掌與歡呼。他並說：「我相信許多人對於台灣都有不同的看法。有些人認為台灣是東西方之間潛在的戰場，一個有可能讓第三次世界大戰一觸即發的火種。對有些人來說台灣可能是個半導體的寶庫，不僅讓人覬覦更需要被保護。但我想讓大家知道，台灣是一個住了兩千三百萬人的島嶼，他們有自己的故事、自己的人生，有他們的希望與夢想，也有他們的恐懼與憂傷，就和你們大家一樣。」

王凱民在放映前緊張不已，映後自覺影片「不爛」且現場反應極佳，才總算較為放鬆。對於映前為台灣發聲的引言，他說他難得有機會可以代表台灣上台講話，就感覺彷彿得到某種勇氣，他並沒有想要攻擊誰，但無法不講自己一直想要說的心聲。

《蟲》坎城首映後，國際媒體普遍給予正面評價，認為是值得期待的新導演首部作品，並讚賞男主角劉韋辰以沉默卻有力的演出傳遞出角色的內在衝突。片中與劉韋辰情如父子的游安順，尤其獲得「銀幕」（Screen Daily）盛讚，指出這位侯孝賢、楊德昌的老班底在片中壓抑的演出美麗動人，更為全片添加了感人的音符。

三位演員劉韋辰、李夢苡樺和潘綱大首度參加國際影展，就在全球影壇地位最崇高的坎城獲得熱情回應，讓他們直呼感覺太不真實。雖然片中出現香港反送中的新聞片段，以及台灣挺香港的街頭遊行，但不同地區的華人觀眾都同樣反應熱情，不僅有中國觀眾表示電影好看與感人，更有香港觀眾對劉韋辰說：「香港加油，謝謝台灣！」