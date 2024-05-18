王美惠臉書貼文內容。（取自王美惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，昨17日藍綠白甲動備戰，立院發生數波衝擊，昨進入議場時，藍綠立委擠成一團，民進黨立委王美惠遭控出手攻擊門口駐衛警察，18日下午王美惠在臉書貼文向駐衛警致歉，強調她絕對不是針對特定人士攻擊。

王美惠昨在事發後受訪時強調，有沒有打到警察不知道，但7點過後所有立委大家都可以進入，駐衛警不應該阻擋，當下遭藍委羅廷瑋怒控打警察，王美惠反批，「不要臉，講那些白賊話」，隨當時畫面陸續流出，王美惠臉書湧進不少網友批評，今下午王美惠在臉書發表文章，表示動作造成員警困擾，她感到很抱歉。

王美惠臉書貼文內容如下：

昨天早上為了進入議場，立委們在推擠中發生衝突，阿惠絕對不是針對特定人士攻擊，當下只想著，為什麼要阻擋民進黨，為什麼不讓立委進議場，推擠混亂中的動作造成員警的困擾,，阿惠感到很抱歉，誠心向駐衛警致歉。

昨天經過15小時會議，阿惠和民進黨的委員們再怎麼努力，還是無法擋下毀憲亂政的法案，實在很心痛，雖然全身是傷，但最難過的是心情，想到台灣民主先驅的奮鬥，才有今天的民主自由，竟一夕之間毀於一旦，已經退回到專制的原點，昨晚散會後，看到在議場外支援的朋友們，謝謝你們，未來阿惠還是會堅持，繼續為台灣奮鬥。