韓國實力派女團MAMAMOO成員陸續來台，隊長頌樂（Solar）也宣布將於6月22日在高雄流行音樂中心舉辦個人亞洲巡迴演唱會，宣布亞巡後，頌樂表示，終於能夠在接下來的時間裡和粉絲近距離見面，每一次見面都能夠獲得感動和力量，正在很努力地準備著演唱會內容，希望帶給MOOMOO（官方粉絲名）們視覺與聽覺並進的舞台。

頌樂時隔2年多才回歸歌壇，第2張迷你專輯《COLOURS》收錄共6首歌曲，其中4首由頌樂親自參與，將過去所有的快樂與悲傷，透過歌詞和曲調來宣洩，積極的體現出頌樂的音樂製作潛能，主打歌〈But I〉也在韓國音樂節目中奪得一位（冠軍）。不僅如此，她在2021年也為超火紅電視劇《黑道律師文森佐》演唱 OST〈Adrenaline (English ver.)〉，隔年又以音樂劇演員身分出道，可謂全能型歌手。

「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG」票價和福利加購圖。（圖／希林國際提供）

「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG」將於6月22日（六）晚間5點在高雄流行音樂中心海音館舉行，票價分為NT$5,600 ／ NT$4,600 ／ NT$3,600 ／ NT$2,800（實名制） ，將於5月25日（六）中午11點開賣，更多詳情請洽主辦單位希林國際官方臉書查詢。