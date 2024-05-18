三芝區公所今年特別為九庄輪祀保生大帝慶典推出的三部曲活動，今（18）日進入最後階段，因先前於慶典會場展出的創意神豬競賽受到熱烈迴響，所以特別將創意神豬移置興華驛站，結合攝影展與慶典當天的「創意撿桌」。

「撿桌」是僅存於北部總鋪師的傳統技術，運用食材進行擺盤、雕花、點綴，變化出豐富的祀神饗宴。本次透過在地社區的長者、學童，用毛線編織出傳統的辦桌菜、彩繪阿勃勒種子以及將茭白筍殼打成漿後，經過壓模、烘乾、彩繪，製作出精美的紅龜粿、傳統糕餅，與傳統撿桌形成相應的風貌，並舉辦為期5天的展出。

三芝區公所說明，神豬比賽是日治時期，為了促進豬隻改良及養殖技術的提升而開始舉辦，但隨著時代轉變及信仰思維轉變，為讓大家了解神豬比賽的歷史脈絡，也思考傳統信仰在當代如何保存及轉型，因此邀集社區團體，以地方特色製作創意神豬，用不同的方式替保生大帝祝壽，也展現出過去集眾人之力，「全庄熱鬧」的精神。

三芝區長賴小萍表示，本次攝影競賽透過對保生大帝慶典的人文特色表現，收件的作品都體現人文之美，讓人們可以感受九庄輪祀的人文風情及特色。透過影像去看到最真實的故事，展出時間從今天開始到22日，每天上上午9時至下午4時於三芝區興華驛站開放參觀。