【517表決戰】狠批民進黨517當家鬧事！ 傅崐萁：賴清德轉守為攻就是動用暴力 @ChinaTimes

新國會17日為國會改革五法上演全武行，朝野攻防激烈，數波肢體衝突導致多名立委掛彩。民進黨團今率先舉行記者會，並稱未來將組律師團，針對國民黨謀殺行為告到底。對此國民黨團舉行記者會反擊，國民黨團總召傅崐萁直言，「如果民進黨以誣告方式說要告國民黨立委有殺人罪，請民進黨有種就告52席，要告就告我們全部。」至於大眾關心21日是否又會發生衝突，黨團書記長洪孟楷則說，521怎麼開會，要請問準總統賴清德，「你希望在就職典禮後第一個開議日，要呈現什麼樣國會給大家看？」

傅崐萁今表示，讓陽光照進國會，是75年來第一次契機，國會改革可以實現，但昨天在立法院卻無法開會，民進黨高喊沒有程序正義，就沒有實質正義，說沒有協商不能處理法律案，但是國會改革修法，在司法法制委員會早就經過冗長討論，也加上三場公聽會，一場黨團協商，由司法委員會召委吳宗憲主持，另外立法院長韓國瑜3場馬拉松式朝野協商，完全在網上直播。

傅崐萁說，民進黨在委員會時提出44次散會動議，完全不願意進入實質討論，然後協商民進黨也是從頭鬧場不做實質探討。韓國瑜召集3次朝野協商，民進黨3位代表冗長發言，謾罵，不願意面對國會改革，過去8年有多少貪贓枉法民進黨，會懼怕到陽光照進立法院，讓所有事不能真相大白，這就是三度連任民進黨交出的成績單。

傅強調，昨天看到國會最黑暗一天。不是只有韓國瑜沒辦法進入議場，昨天更是在進30年來，看到國會議長被人身攻擊，被禁錮在議場後的院長休息室，民進黨流氓行徑在門口控制不讓韓國瑜出來，連在野黨黨鞭都被禁錮在內，直到要打電話報警，他們才願意放人，但條件是韓國瑜出來後只能宣布休息協商，不能進行國會改革議事推動。

而準總統賴清德昨在臉書發生，卻只慰問自家立委，傅崐萁也表示，很遺憾國家元首的高度，不是對民進黨暴力手段譴責，也沒有對國會秩序蕩然無存表達遺憾，讓人恍然大悟，賴清德宴請執政黨立委反守為攻，就是用這個方式，用暴力對付韓國瑜，對付在野黨女性立委，來對付立法院秘書長以及議事人員，最後還用暴力對付在野黨立委，國民黨深刻表達遺憾。

另傅崐萁也提到，聽說民進黨做賊喊捉賊，說要提告國民黨立委，如果民進黨以誣告方式說要告國民黨立委有殺人罪，請民進黨有種就告52席，「要告就告我們全部」，國民黨團是守護韓國瑜、守護立法院，守護國會改革，守護人民知的權利，守護台灣不再有貪贓枉法。民進黨有種告我們52席，拭目以待。

書記長洪孟楷則說，昨天至少9波大衝突，沒有一個衝突是國民黨團先發起的，要正告民進黨團，先動手的人負完全責任。這一次民進黨除了委員間互相攻防，還攻擊秘書長、警察，破壞議場、對著議事人員咆哮，阻礙議事人員進行議事，這算什麼攻防？民進黨立委王美惠對著兩位議事人員咆哮，民進黨團總召柯建銘就在背後，是他在指使嗎？議事人員都嚇壞了。另外也有民進黨立委吳秉叡持水瓶破壞議事廳的設備，砸毀螢幕等。

面對民進黨控訴國民黨黑箱沒收民主，立委王鴻薇也舉證，在議事規則第35條，議案表決方法就包含舉手表決，所以昨天投票表決是符合議事規則，民進黨一在無理取鬧用錯誤訊息煽動立法院外面的覺青，讓他們以為國民黨在沒收議事表決。

另外民進黨指控國會改革是國會擴權，王鴻薇則說，有關聽證權、調查權，美國國會就有，昨天民進黨指控國民黨變成人大，但事實上是向美國國會看齊。說國民黨是黑箱也是胡說八道，修正動議沒在網路上公告是常態，而國民黨的版本早就已經在網路上公告。

洪孟楷強調，國民黨昨天提出在修正動議，民進黨也有提再修正動議，換言之，民進黨也有新版本進入，併案表決，甚至還有條文是依照民進黨提案通過，又如何是黑箱？至於521怎麼攻防，洪孟楷說，521怎麼開會，要問賴清德，希望在就職典禮後第一個開議日，要呈現什麼樣國會給大家看？

首席副書記長林思銘則強調，唯有透過相關國會改革，才能真正發揮監督制衡力量，國會改革五法在野兩黨在這一屆，一上任就不斷呼籲要修法，告訴社會大眾要立五法。現在到底是誰在反改革？