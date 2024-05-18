台中市大雅區26歲林姓女子，不滿邱姓丈夫質疑她與同住屋簷的44歲田姓乾哥（前男友）有染，竟夥同田男以甩棍、鐵鎚、塑膠管等工具痛毆教訓，造成邱男大面積皮下出血，經送醫搶救不治，林、田一開始還謊稱邱男是從高處摔落，暴行曝光後還互推責任，全案經台中地檢偵結，將林、田兩人依傷害致死罪起訴。

鄰居指出，林女與田男原本為男女朋友，分手後互認彼此為乾兄妹，林女與邱男結婚後，田男因經濟狀況不佳，也搬去與兩人同住，因邱男有飲酒習慣，常遭林女與田男戲謔，案發當天邱男昏迷送醫，兩人還稱「他從高處摔下來」。

檢警調查，今年1月11日下午5點半左右，邱男因懷疑兩人有染，進而與妻子發生口角，林女與田男竟基於傷害犯意，分持塑膠管、甩棍、鐵鎚毆打邱男，造成其頭頸部、軀幹及四肢多處擦挫傷、皮下組織出血，邱男在6點半左右倒地不起。

急救人員在當晚7點45分獲報到場，邱男已經沒有意識及呼吸心跳狀態，緊急送醫急救，當晚8點42分，因大片皮下軟組織出血，併發橫紋肌溶解症，宣告不治。

檢警調查發現死者傷勢不可能是從高處摔落造成，進而查出是林女與田男所為，但兩人卻互推是對方所為，堅不吐實，檢方認兩人有滅證、串供、逃亡之虞，向法院聲押獲准。

全案經台中地檢署近日偵結，將林女與田男依家暴傷害致死罪起訴，將由台中地院國民法官審理。