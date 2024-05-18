第四屆新北市市長盃原住民族傳統射箭邀請賽今在樹林區鹿角溪原住民族傳統射箭場展開，來自全國100支隊伍超過300位選手參賽爭奪冠軍，總獎金高達17萬元，市長侯友宜到場為選手加油，並參與開弓儀式體驗傳統射箭。

侯友宜表示，原住民族傳統射箭歷史悠久深具文化意義，市府推動射箭賽事不僅提供原民選手展現技術的舞台，也讓大家互相砥礪及聯繫情誼。侯友宜說，他的心永遠不變，與原住民站在一起，也欣賞原住民坦率熱情的個性。

原民局表示，這場比賽不僅是運動賽事，更是一場文化盛宴。傳統射箭承載了族人的文化智慧和生活技藝，透過一年一度的市長盃原住民族傳統射箭賽，更能為傳統文化發展盡一份心力。

原民局說明，新北市自2020年起舉辦新北市市長盃原住民族系列運動賽事，包括傳統射箭、棒球、籃球、慢速壘球等多項運動，重視原住民的運動及生活環境。本次傳統射箭邀請賽吸引來自全國各地100支隊伍，總計逾300位選手齊聚新北，總獎金高達17萬元。