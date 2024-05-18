來自玉山的天籟之音「台灣原聲童聲合唱團」，今(18)日上午10點在熙來攘往的高鐵台中站大廳，搭配高鐵站「『藝』起來高鐵」活動，以純淨及合諧的歌聲，快閃演唱多首著名歌曲，吸引大批旅客駐留腳步欣賞、聆聽。

同時也同步宣布，第11屆玉山星空音樂會，今年將攜手日月潭國家風景區管理處共同打造「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」，6月15日（周六）夜晚在日月潭向山遊客中心草坪區與大家相見。

日管處為整合行銷日月潭週邊觀光遊憩資源，除了發揮日月潭自身所具備的優美景觀、生態、人文優勢外，並進一步規劃四季創意亮點活動。今年，首次與社團法人台灣原聲教育協會合辦「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」。

該音樂會將由「台灣原聲童聲合唱團」、「原聲打擊樂團」，以及特別邀請遠自音樂之都維也納男中音Panajotis Pratsos、馬其頓共和國知名女高音Irena Krsteska共同演出，以大型戶外音樂藝文表演，打造日月潭夏日活動，吸引全台遊客前來日月潭風景區觀光旅遊。

高鐵台中站長毛家鵬表示，感謝日管處安排台灣原聲合唱團的演出，原住民部落孩子們純真、嘹亮的歌聲，帶給旅客滿滿的驚喜與感動。未來高鐵台中站將持續透過多元的藝文演出，落實『藝起來高鐵』的精神，將車站大廳營造成可供藝文團體表演的舞台，讓旅客可享受與藝術不期而遇的感動。

原聲國際學院校長馬彼得表示，「台灣原聲教育協會」以培育部落典範菁英、讓世界聽見玉山唱歌為願景，其中，台灣原聲童聲合唱團的團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，原聲國際學院國中小部的校區在尋覓15年後，去年9月1日正式落腳於日月潭風景區之特色遊學中心，也因此機緣，受日月潭國家風景區管理處的邀請，得以共同籌辦今年的玉山星空音樂會。

日管處長簡慶發表示，享譽國際的天籟美聲-台灣原聲童聲合唱團移師日月潭演出，對長期深耕日月潭發展為浪漫藝文氣息之多元遊憩觀光景點，是正向肯定與推動力；此外，活動現場也將配合交通部觀光署「2024台灣仲夏節」，設有在地清涼茶飲與咖啡攤位市集，以及趣味寫真巴士，屆時歡迎國內外遊客一起來趟日月潭音樂小旅行。

因每年到場聆聽玉山星空音樂會的愛樂者相當踴躍，6／15登場的「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」，將採網路索票、現場領取實體票券並以驗票方式後入場；網路索票時間自5月20日中午12點開始，沒索票成功的樂迷也別沮喪，活動現場安排有自由入座區，讓樂迷一同聆聽美好聲音。