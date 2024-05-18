為鼓勵基隆市民安心生孕，基隆市政府18日由政策大使楊寶楨宣布「基隆好孕乘三」計畫，獻給所有辛苦懷孕的孕媽咪。市府表示，該政策是「基隆史上」補助最高的婦幼福利，包含孕婦產檢車資、營養品及孕裝費，一孕期可分2階段申請，每階段補助為1萬元，合計可申請2萬元，預計7月初能夠上路。

謝國樑表示，少子化是當前的各國政府面臨的人口問題，根據我國內政部公布2023年的人口統計，當年的新生兒人數僅有13.5萬多，比前1年減少3千多人，創下史上新低，為了減輕孕媽生孕的負擔，市府要給孕期婦女最大的支持，鼓勵市民安心生、放心養。

為鼓勵基隆市民安心生孕，基隆市政府18日推出「基隆好孕乘三」計畫，包含孕婦產檢車資、營養品及孕裝費，1孕期可分2階段申請，每階段補助為1萬元，合計可申請2萬元。政策記者會由基隆市政策推廣大使楊寶楨主持。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

楊寶楨表示，好孕乘三計畫包含孕媽在生活上的3大需求，如許多婦女在懷孕期間產檢過程行動不便，有推出車資補助。懷胎10月間需要給媽媽及腹中的孩子充足的營養，也有營養品補助。

楊指出，懷孕期間媽媽身形也會有變化，需要更加寬鬆舒適的衣料配合，所以也有推出孕裝費。楊強調，計畫考量到孕媽面臨的生活需求，將會是基隆有史以來最貼心、最有愛的幸福政策。

楊玉欣表示，「好孕乘三計畫」能夠讓孕婦及胎兒都可獲得最好的照顧，相關經費經市議會同意後，最快於今年7月1日起開放申請，補助對象為設籍基隆市且領有孕婦手冊之孕婦，須持孕婦手冊、戶籍資料、郵局存簿等資料，至戶籍地區公所，每人每一孕期僅限申請2次，最高可領2萬元補助，讓孕媽咪們都可以度過健康美好的孕期。

為鼓勵基隆市民安心生孕，基隆市政府18日推出「基隆好孕乘三」計畫，包含孕婦產檢車資、營養品及孕裝費，1孕期可分2階段申請，每階段補助為1萬元，合計可申請2萬元。孕媽們表示相關補助很實用。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

一名孕媽表示，有補助可以安心搭計程車去產檢，相當實用。另一名擔任社工的孕媽表示，懷孕中後期已不能騎車，但去醫院產檢次數很多，補助車資很實在，營養品對小孩也有幫助。