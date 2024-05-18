烏克蘭正妹佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後，今年1月生下可愛女兒，夫妻倆近日經常曬出一家三口幸福合照，羨煞眾人。佳娜升格當媽後依然維持火辣風格，上節目一樣是性感穿搭，完全不像生過小孩；而佳娜懷孕胖了14公斤，最近公開產後3個月體重，還PO出健身自拍照大秀曼妙曲線。

佳娜產後3個月甩肉14公斤，曼妙曲線被讚看不出生過小孩。（圖／摘自佳娜Instagram）

佳娜昨（17）日在Instagram限時動態分享近況，自曝懷孕前體重是49公斤，在孕期最重到63公斤；生產後佳娜恢復運動習慣，趁著祖雄照顧孩子的時候去健身，她也PO出在健身房自拍照，勻稱體態加上纖細四肢，一點都不像是生過小孩的媽。

在產後3個多月，佳娜站上體重計公開體重，她說最後一次量好像是53公斤左右，坦言很緊張在運動後瘦了多少；在佳娜站上體重計後出現「50.4（公斤）」，以身高170公分來說，佳娜這個體重已經很標準，且她又有超傲人上圍，火辣身材羨煞不少女網友。

佳娜本來就以混血美女小有知名度，與男星祖雄交往後，經常分享性事和承認兩人從砲友變情侶，大尺度發言雖然讓不少網友嚇一跳，但直率性格也讓她成功圈粉一波，現在她也是不少談話性節目常見的來賓。