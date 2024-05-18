2025年外國乳品叩關零關稅，屏東縣是全台第2大酪農產區，不少酪農戶憂心受衝擊，為此，縣政府除輔導轉型外，18日還首辦「屏東牛乳嘉年華」，積極行銷在地鮮奶，全力挺酪農。（謝佳潾攝）

2025年外國乳品叩關零關稅，屏東縣是全台第2大酪農產區，不少酪農戶憂心受衝擊，為此，縣府指出，農業處早在2年前啟動應對措施，以輔導在地品牌轉型在地銷售，不怕大廠壟斷又能降低成本，今年還首辦「屏東牛乳嘉年華」，積極行銷在地鮮奶，全力挺酪農。

明年「台紐經濟合作協定」全面實施，外國乳品將零關稅進口，屏東酪農戶為此擔憂不已，因為屏東縣是全台第2大酪農產區，每年生產量約7萬3000公噸，產值約近30億，若屆時外國乳品以低價競爭，恐重創本土酪農業。

2025年外國乳品叩關零關稅，屏東縣是全台第2大酪農產區，不少酪農戶憂心受衝擊，為此，縣政府除輔導轉型外，18日還首辦「屏東牛乳嘉年華」，積極行銷在地鮮奶，全力挺酪農。（謝佳潾攝）

屏東縣萬丹生乳生產合作社理事主席郭文祥指出，雖然目前沒有出現大廠減價收購的狀況，但因少子化影響市場，訂單已不像之前有多少就能供多少，而是改採契約量收購，所以酪農戶們非常擔心明年零關稅後，狀況會更慘。

郭文祥說，外國進口的乳品可以保存2個月，不似在地鮮乳的保存期限只有7天，所以進口乳品應是保久乳而非鮮乳，酪農希望政府可以幫忙標示區分，讓消費者知道在地鮮乳與進口乳品的區別，不要因為價錢而犧牲了酪農的努力與價值。

對此，縣府表示，外國乳品零關稅對本土酪農產業的衝擊，現已漸漸浮出，如有些大廠現在已因成本考量，不再與高運輸成本的酪農戶簽約，不過農業處早在2年前已啟動應對措施，就是輔導成立在地品牌。

2025年外國乳品叩關零關稅，屏東縣是全台第2大酪農產區，不少酪農戶憂心受衝擊，為此，縣政府除輔導轉型外，18日還首辦「屏東牛乳嘉年華」，積極行銷在地鮮奶，全力挺酪農。（謝佳潾攝）

農業處長鄭永裕說，輔導酪農戶成立在地品牌，不需要做大通路，在高屏地區銷售一樣可以做出一片天，「阿猴鮮乳」就是個成功案例，上架1年銷售逾100萬瓶，期間不僅因減少碳足跡而降低成本，還不似大廠會混乳，能確保單一乳源的好品質，同時還不用怕大廠壟斷市場。

此外，農業處還在今年舉辦首屆「屏東牛乳嘉年華」，集結萬丹鮮乳、屏科大鮮乳、阿猴鮮乳、丹醇鮮乳、高大鮮乳等在地品牌，18日在勝利星村熱鬧登場，由屏東縣長周春米親自主持，全力挺酪農、行銷屏東在地牛乳。

2025年外國乳品叩關零關稅，屏東縣是全台第2大酪農產區，不少酪農戶憂心受衝擊，為此，縣政府除輔導轉型外，18日還首辦「屏東牛乳嘉年華」，積極行銷在地鮮奶，全力挺酪農。（謝佳潾攝）

周春米說，屏東酪農主打的牛乳品牌各具特色，如高大鮮乳是獲得國內首個動物福利標章認證的牛乳，丹醇鮮乳的乳源則是自家崙頂牧場提供的第一手鮮乳，沒有多餘運輸或加工過程，僅用高品質生乳採用的「標準高溫短時間殺菌法」，可以保留更多的鮮乳營養。

周春米強調，屏東牛乳經過嚴格把關，絕無添加抗生素、荷爾蒙，牛乳是非常優質的蛋白質來源，適合老年人和小朋友飲用，希望藉由「屏東牛乳嘉年華」讓更多民眾認識屏東酪農生產的優質鮮乳，並用行動支持酪農，力挺在地的生產者。