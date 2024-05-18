許多人都喜歡爬山，而它可以是一項燃脂效果超級好的運動，但減重醫師蕭捷健指出，想獲得最佳燃脂效果，其實不用從頭到尾衝刺，脂肪燃燒比例反而會下降；正確來說，應讓心率維持在「Zone 2」，也就是大約每分鐘100～130左右，用還能說得出話的速度去爬山，就可以讓單位時間脂肪燃燒的效率提升到最高點。

關於如何才能把爬山燃脂的效果提升到最好？醫師蕭捷健在個人粉專發文表示，爬山時若從頭到尾衝刺，心率可衝到「Zone 3」，即大約每分鐘140、150以上，喘到無法說話，但此時脂肪燃燒比例反而下降，身體轉為燃燒肌肉裡的糖；不過，如爬得太輕鬆，心率區域在「Zone 1」，脂肪燃燒速度又太慢。

想讓爬山燃脂效果最好，蕭捷健說，基本上就是落在Zone 2的心率區間，大約每分鐘100～130左右，用一個還能說得出話的速度去爬，就能讓單位時間脂肪燃燒的效率提升到最高點。而此時，吃下去的澱粉會去幫忙燃燒更多脂肪，所以千萬不要低碳去爬山，至少要吃一些健康原型碳水，以免消耗肌肉。

蕭捷健補充，若「高碳日」想要利用爬山來高強度間歇一下，不妨試試看快速爬50階，然後慢慢走200階，保證超累，能燃燒最多熱量，而這些熱量大部分都是儲存在肌肉裡的糖。所謂高碳日是指，每日攝取體重2倍克數以上的碳水，有助於增肌，提高代謝。