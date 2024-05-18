新北市客家局辦理春遊三鶯「新北藍茶藝術季－輕春菁菁染衫青風恁靚」系列活動以藍染、茶為主題策畫系列活動，推出走讀小旅行、藍染DIY手作、社區集章及大型主場活動，讓參與民眾來到新北市客家文化園區從藍染與茶認識客家文化產業，主場活動今天於新北市客家文化園區登場。

客家局表示，活動規畫野餐親子氣墊樂園、藍染百衲DIY、藍草DIY、打藍菁礐池體驗、主題市集、藝文表演等活動。首先以藍染百衲DIY揭開活動序幕，藍染百衲DIY以百衲被為設計理念，傳達客家族群惜物愛物精神，透過蒐集零粹布塊，縫綴成塊，再度應用，是永續、環保的體現。

茶體驗活動現場由客家局長林素琴、三峽區里長及客屬校長、社團理事長及貴賓共同參與揉茶體驗及品茗活動，透過觀光活動節慶行銷新北三峽及石門好茶。

林素琴表示，2024新北藍茶藝術季活動以「客庄創生」、「觀光發展」及「客家文化」為主軸規畫，結合三峽地方創生發展在地觀光產業，爭取交通部觀光署經費活絡三峽觀光，以染與茶產業結合客家族群符碼辦理特色藝術季。

另5月21日將開放春遊三鶯限定體驗遊程，結合三鶯文化體驗兩天一夜遊程，帶大家一同來三鶯感受陶與染的藝術饗宴，配上三峽好茶，1人888元，2人同行只要1680元。詳細資訊請鎖定新北市客家局臉書粉絲專頁。