加拿大廣播公司（CBC）、《環球郵報》當地時間17日報導，加拿大創新、科學和工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）公開宣稱，在美國宣布將對中國大陸電動汽車和其他相關商品加徵關稅後，渥太華正在「考慮所有措施」，不排除徵收類似關稅的可能性。

他說，加拿大不會成為中國大陸進入北美電動汽車市場的通道，「我們正在與美國同步努力。加拿大從未也永遠不會成為中國進入北美市場的後門，我們的美國朋友也明白這一點」。

對於此舉可能會引來中國的「報復」，對電動汽車電池製造中所需的關鍵礦物實施出口管制，商鵬飛表示，加拿大必須加強本國的關鍵礦物生產。報導提到，16日加拿大和美國剛宣布將首次共同投資兩家加拿大關鍵礦物生產商，以增加地區供應。

另據彭博社17日報導，同一天，加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀（Mary Ng）在電話訪問中也稱，加拿大正在考慮是否需要提高對中國製造的電動汽車的關稅。被問及加拿大是否可能需要調整本國關稅與美國新規保持一致時，伍鳳儀再次表示，加拿大政府正在與美國官員就這一政策進行對話，「我們絕對會考慮這一點」。

她還強調，加拿大方面的工作重點是在國內生產電動汽車。其透露，杜魯道政府已與本田汽車和福斯汽車等汽車製造商簽署協定，計畫在人口及經濟總量第一大省安大略省生產電動汽車、電池或零組件。

據美媒報導，加拿大目前對中國製造的汽車徵收少量關稅，約為6％左右，而且對於購買外國製造電動汽車的消費者還提供聯邦退稅優惠。報導稱，自去年5月美國車企特斯拉在中國上海的超級工廠完成對北美的首批發貨後，加拿大進口中國製造的電動汽車數量「激增」。

去年從中國運抵溫哥華港的汽車數量增長了五倍多，達到4.44萬輛。在加拿大銷售的特斯拉主要來自上海工廠和美國加州的佛里蒙特工廠。

加拿大交通部數據顯示，截至3月31日的過去一年中，每10個申請聯邦退稅的加拿大電動汽車買家中，就有3人購買了特斯拉汽車，共有約5.1萬輛。卑詩省等各省政府還為電動車車主提供了價值數千美元的額外退稅。

沒能分到這杯羹，這引起了加拿大一些汽車行業者不滿。他們把矛頭直指中國電動車，呼籲加拿大總理杜魯道效仿白宮，採取更多措施保護國內汽車產業。