本週二（14日）《紐約時報》發表了一篇報導，承認俄羅斯在烏俄爭中占上風，並在文中為烏克蘭當前困境找尋適合的台階下，作者指出了幾個促成莫斯科近期成功的因素，包括俄羅斯軍事科技和戰場戰術的進步。不過報導重點仍著重在美國耽誤了對基輔援助的時機，曾協助美國捉拿賓拉登的數據分析軟體公司執行長表示，這樣的報導方式很正常。

報導中，至少提到5次，來自華盛頓的援助延遲的問題。文章中寫道：「華盛頓就是否向烏克蘭提供610億美元（約新台幣1.96兆）的武器彈藥進行了數月的辯論，這為俄羅斯創造了一個可以利用的機會，儘管國會最終通過了立法。」作者還指出，拜登政府現在越來越依賴這一套說法。文章也將俄羅斯的「巨大的火砲優勢」歸咎於烏克蘭獲得援助延遲。

另外，還談到如果烏克蘭擁有更多的防空武器，將能夠抵消俄羅斯的空中力量。然而，作者也承認莫斯科在戰爭過程中精煉了其戰略，使其得以發揮「軍工業能量」和人口優勢。美國前總統布希的國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）指出，俄羅斯經常在軍事衝突中「後來居上」（finishes strong），並在過程中不斷調整其戰術。

文章還提到俄羅斯成功利用電戰（electronic warfare）來癱瘓西方提供的無人機和精準導引武器。作者寫道：「在某些情況下，俄羅斯成功地欺騙了GPS接收器，干擾了烏克蘭導引武器的瞄準，包括拜登去年開始提供給烏克蘭的海馬斯（M142 HIMARS）多管火箭系統所發射的各類飛彈。」

在整篇文章中，作者對於結束衝突的智慧，或美國刻意延長這場戰爭中扮演角色，幾乎沒有進行著墨。

美國數據分析軟體公司「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir Technologies）公司執行長卡普（Alex Karp），總結了這類報導潛在的信息風險，他認為像《紐約時報》這樣的機構是美國精英們用來贏得辯論，或最好避免辯論的重要手段，任何暗示美國及其戰爭機器可能是錯誤的、有罪的，甚至是會犯錯的，都是不被允許的