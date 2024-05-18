「小哈利」庾恩利是「哈林」庾澄慶與女星伊能靜的兒子，他先前在紐約大學帝勢藝術學院就讀導演相關科系，15日哈林突現身紐約與兒子會合，隨後伊能靜也曬出在紐約的影片，原來兩人是要參加小哈利的畢業典禮，而兩人能否同框引起網友熱議。

伊能靜去（2023）年曾透露收到小哈利學校通知，表示兒子在3年內就修完4年的學分，可以提早畢業，既然是孩子的重要時刻，想必父母也不願缺席，因此庾澄慶和伊能靜15日都相繼前往紐約，並單獨與小哈利會合，而兩人抵達紐約的消息曝光後，也讓網友紛紛敲碗同框。

庾澄慶、伊能靜參加兒子畢業典禮。（圖／微博 荒煙蔓草的從前）

然而，日前有網友透露，雖然庾澄慶和伊能靜都有參加小哈利的畢業典禮，但伊能靜是跟小哈利一起進場，獨自前往的庾澄慶則因會場入口太多人，擠不進去，最後只在場外透過大螢幕觀禮，還有不少粉絲在場外巧遇庾澄慶，他也大方與粉絲合照，相當親切。

儘管最終沒有出現大家期待的世紀同框，但網友認為「給了他們各自一個台階下，可能這就是最好的安排」，畢竟兩人都已有各自的生活，只要兩人對小哈利的愛不變，也許這樣就足夠了。