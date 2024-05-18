新北國王18日前往高雄鋼鐵人主場進行本季最後一場例行賽，儘管這場比賽已經無關兩隊例行賽排名(國王確定第3、鋼鐵人確定墊底)，國王仍用全部主力出戰，明顯要為即將到來的季後賽備戰，最後就靠5人得分達兩位數的平均火力，最後以121比82狠狠修理地主鋼鐵人，鋼鐵人慘輸39分也創隊史紀錄。

國王本季例行賽以22勝18敗戰績作收，本季8次遭遇鋼鐵人全勝，也成為本季唯一一個拿到全勝橫掃的對戰組合，國王季後賽首輪的對手還沒出爐，將看桃園璞園領航猿與福爾摩沙夢想家究竟哪隊會落居例行賽第2位置。

上季用溫德為名效力鋼鐵人的路易士，面對僅剩1名洋將可用的老東家毫不手軟，拿下23分、13籃板的雙十數據，曼尼高也有19分、9籃板，林書緯17分，林書豪與奧帝各有15分。

鋼鐵人以陳又瑋21分最高，但他的場上正負值是全場最差的負28，王律翔17分，張伯維10分，本季場均24.9分的銳米，全場投10中1、僅拿3分。鋼鐵人目前還剩一場例行賽還沒打完，將於19日主場面對領航猿。