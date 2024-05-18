大陸央視新聞用戶端報導，據中共中央紀委國家監委網站5月18日消息，大陸國務院農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

唐仁健是在職正部長，之前是甘肅省長。據大陸農業農村部官網顯示，3天前的5月15日，大陸全國鄉村人才工作會議在陝西咸陽召開，唐仁健出席會議並講話。

唐仁健出生於1962年8月，曾任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任、國務院扶貧開發領導小組副組長等職。

2014年，唐仁健任廣西壯族自治區黨委常委、區政府副主席，2016年6月任中央農村工作領導小組副組長（正部長級）兼辦公室主任，中央財經領導小組辦公室副主任。

2017年，唐仁健任甘肅省委副書記、代省長，後任省長。2020年12月，唐仁健任中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任，農業農村部黨組書記、部長。