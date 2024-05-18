桃園停電事故不間斷，桃園今日下午4點半左右，因電驛動作饋線跳脫事故，造成桃園區大興西路、文中路、永安路、國際路二段、慈文路、龍安街等一帶停電，目前仍有718戶停電，停電範圍擴及桃園地檢署、桃園地方法院，電燈冷氣通通不能使用，僅剩下緊急照明及電腦設備，引發加班人員不滿，另路口也有紅綠燈停電情形，已有派出所人員前去支援。

據了解，桃園此次停電包含桃園地檢署、桃園地方法院，僅剩下緊急照明及電腦等設備可以使用，冷氣也無法啟用，加班人員傻眼，批司法機關電力穩定性應該更被重視。鄰近的桃園警分局則不在停電範圍，不過正光、大興西路路口紅綠燈停電，派出所警員也前往指揮交通。

台電表示，因電驛動作饋線跳脫事故，造成桃園區大興西路、文中路、永安路、國際路二段、慈文路、龍安街等一帶停電，目前仍有718戶停電，但並非考場饋線。台電派員持續搶修中。