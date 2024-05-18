網媒今（18）日報導指稱，蔡英文總統簽不下去前總統陳水扁的特赦令，主因是阿扁誠意不足，一是不願認罪、二是有些錢沒交代清楚。對此，扁子、前高市議員陳致中怒駁，悖離事實，更爆料今年2月黨政高層人士與陳前總統會面，當面告知府方特赦相關事宜，還叮囑關於該議題對外應低調。

陳致中今表示，經查該報導內容有若干訛誤，為免混淆社會視聽，特此澄清。他重申，扁案只有兩種錢，國務機要費及選舉結餘款，兩者皆具歷史共業性質，前者已修法除罪化，而後者在2004年以前並無政治獻金法的適用。

陳致中提到，面對馬政府及特偵組鋪天蓋地的政治性追殺迫害，「陳前總統自始至終堅持無罪，沒有犯罪就是沒有犯罪，不存在一絲一毫的灰色地帶，既然如此，何來陳前總統不願認罪、誠意不足的問題？」

話鋒一轉，陳致中更爆料，據瞭解今年2月黨政高層人士與陳前總統會面，當面告知府方特赦相關事宜，還叮囑關於該議題對外應低調，並不包含任何與認罪相關連的條件或做法，如果認罪變成一種前提，站在陳前總統的立場必然堅定拒絕；如果認罪成為一種條件，不啻為馬政府特偵組不公不義的政治迫害進行背書，依常理判斷，這絕非特赦的本意。

針對報導指稱「有些錢沒交代清楚」，陳致中更反駁，令人不解其意。來源為大選結餘款、在瑞士被凍結的3億元並非新事項，早從2008年特偵組即透過司法互助要求瑞方凍結，一樣是陳家在2009年公開承諾作為社會公益使用的資產，這10幾年來的情況沒有發生任何改變，最終結果仍待司法裁判之認定，該款更不會因特赦發生而解凍使用，檢方知之甚詳。故報導內容指稱該資產不清不楚，誠屬悖離事實，併此澄清。