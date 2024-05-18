結婚雖然是人生中的大喜事，但若跟不熟的人「分享」，可能會被對方認為是在炸紅包，而若真的收到這種邀請，到底該怎麼做才是好的解決方式呢？一名網友透露，近日被不熟的同事炸紅包，很懊惱到底該包多少才適合，引起討論。

鄉民「HuangJessica」今（18）日在PTT女板表示，最近有同事要結婚，雖然同個部門但兩人其實不太熟，頂多是在茶水間遇到時會禮貌問候而已，平常根本不會閒聊，沒想到竟被對方炸紅包，「很懊惱要紅包包多少，對方辦在台北宴會廳」。

不少人看完後建議「部門同事合包，禮到人不到，最佳選擇」、「跟同事合包，人多的話數字也不會難看」、「這種就是包600然後人不要去吧」、「跟著部門包不去的那包真的是最佳解」。

其他人也說「正常不熟同事不會炸吧？擺明就是要你當分母不是嗎」、「這種感覺故意問的我都真的去吃，還要打包」、「遇過同樣狀況，其實紅包只是小事，但不熟還去吃喜酒真的很詭異」、「你只要包個1200還出席，只要一次以後就沒人敢炸你了」、「曾經遇過，包了1600沒去吃，之後有收到喜餅就是了」。