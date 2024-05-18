高雄市政府為支持家長育兒，持續建構育兒福利服務據點，高雄市第23處親子館今日在杉林區大愛園區活動中心開幕啟用。（林雅惠攝）

高雄市政府為支持家長育兒，持續建構育兒福利服務據點，高雄市第23處親子館今日在杉林區大愛園區活動中心開幕啟用，社會局局長謝琍琍特別到場參加揭牌儀式，感謝杉林區公所、正修科技大學以及財團法人正修教育基金會，與社會局公私協力建置育兒友善資源，讓高雄成為友善育兒的宜居城市。

杉林親子館委託財團法人正修教育基金會經營管理，提供育有0至未滿7歲幼兒家庭適齡適性兒童遊戲空間，布置豐富的教遊具及繪本圖書，聘用專業人員提供幼兒照顧諮詢、辦理各項親子活動、社區外展等，期盼成為社區內友善、不可或缺的育兒支持據點。

正修科技大學校長龔瑞璋校長、區長蕭見益區長及在地團體等各界貴賓、小朋友及家長們都到場同慶，並邀請當地巴楠花部落國中小學的小朋友們帶來精彩的「山歌」表演、獻上祝福。活動現場安排特色野餐饗宴，由築夢新故鄉協會準備多種餐點及飲品，結合地方農產，展現杉林地區的文化特色。

社會局局長謝琍琍表示，為了讓社區民眾更認識在地文化特色，親子館將杉林區獨特的自然生態特色融入活動設計，規劃親子生態走讀、認識植物與鳥類等系列活動，讓孩子從小認識家鄉之美，期待為當地育兒家庭挹注更多的支持及能量。面臨少子化及偏區資源佈建的挑戰，市府持續建構育兒福利服務據點，使高雄成為友善及支持育兒的宜居城市。

李姓家長表示，杉林親子館成立在地居民期待已久，讓幼兒多一處可玩樂之處，對於偏鄉孩童來說，真是一大福音；吳姓家長說，以後到親子館再也不用跑往旗山，新館成立對孩子來說，不僅新鮮又有趣。