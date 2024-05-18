新北市泰山區今（18）日驚傳兇殺案，1名19歲許姓職業軍人，因懷疑女友出軌，上午10時許前往女友位於明志路的住處，雙方發生爭吵後，許男一時情緒失控，先用手掐女友，隨後再以枕頭將對方悶死，而他犯案後發現鑄下大錯，一度想持刀輕生，但後來被死者姊姊發現後報警逮補，目前警方正在偵訊釐清案情。

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