美國知名音樂人「吹牛老爹」（Puff Daddy，Sean 'Diddy' Combs）近期涉嫌多起性醜聞，還被網友挖出他過去疑似潛規則小賈斯汀（Justin Bieber）的影片，掀起全網熱議。而吹牛老爹交往10年的前女友凱西溫德拉（Cassandra Ventura）指控他強暴、虐待她，近日吹牛老爹曾在飯店走廊狂踹、拖行凱西的畫面流出，慘不忍睹。
根據外媒《CNN》報導，公開一段吹牛老爹在2016年3月5日，於洛杉磯一間飯店的走廊，對前女友凱西施暴影片，畫面中吹牛老爹只用浴巾遮住下半身，走出房間和凱西講幾句話後，突然抓住她的頭髮撂倒她，接著出腳狂踹她好幾下，根本不在乎是在房間外，隨時有其他房客出現。
隨後吹牛老爹拿起凱西的隨身物品，抓著她的衣服用拖行的方式，試圖把凱西強行拖回房間；在另一段監視器畫面中，凱西靠自己站起來想逃走，但馬上被吹牛老爹抓回去，過不久看到吹牛老爹坐在椅子上拿東西猛砸凱西。
報導中指出，吹牛老爹當時曾花5萬美元（約新台幣160萬元）向飯店購買監視器畫面，不讓施暴醜聞曝光。凱西過去也曾表示，她知道自己逃跑會讓吹牛老爹更生氣，所以她才會回飯店，結果發生監視器拍到的那些狀況。
文章來源：CNN
凱西去（2023）年11月提告吹牛老爹，指控交往10年間，虐待她、把她當作性奴甚至性侵，但興訟隔天吹牛老爹宣布雙方和解，而他堅決否認凱西的指控。
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