每個人面對感情的態度都不同，有些人談戀愛喜歡到處放閃，有些人則是希望保持低調。運勢網站《星座不求人》分享3星座容易發展地下情，例如天秤座看似不願成為焦點，實際上是騎驢找馬，不想負責任。

▎雙子座

雙子座的個性千變萬化，真實性格難以捉摸，面對感情也是如此，沒有固定的理想型，可說是見一個愛一個，不管遇到多喜歡的對象，他們都是保持低調，默默隱藏這段關係，不希望被別人發現，因為若是出現變數才好處理。

▎天秤座

天秤座擅長權衡，對於戀愛也是，喜歡在心裡做比較，總是想著能找到更好的對象，抱持騎驢找馬的心態，因此喜歡談地下情，美其名曰是想保持低調，不希望感情成為焦點，實際上就是不想負責任。

▎天蠍座

天蠍座可能會偷偷秀恩愛，但不一定會昭告天下，他們認為一切充滿變數，此外不喜歡暴露隱私，平常不太會談論感情事，隱藏戀情的功夫一流，還能做到讓對方甘願配合的地步，可能直到準備結婚時，親友才會知道兩人是情人關係。

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