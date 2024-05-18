明星御用的減重名醫邱正宏，今（18日）開課宣導正確減重觀念。過去常在小S、蔡康永《康熙來了》擔任嘉賓的他，今聽到節目有望復出，表示相當期待，「很好啊，可以跟小S一句來一句去」。他談到過去印象最深刻的一集，是他當時剛割雙眼皮3天，一錄影就被小S發現，猛虧他「你割雙眼皮幹嘛來上我們節目」。

現今網路上詐騙防不慎防，邱正宏的名聲也常被詐騙集團利用，連好友利菁日前也險被「假的邱正宏」詐騙近9000元，好在她與邱正宏本人聯繫上，才戳破詐騙集團謊言。邱正宏今嘆，去年就曾因為詐騙報案，經過10個月的調查，無奈得到「拿他沒辦法，就這樣結案 」的結果。

他推測是臉書、YouTube問題，加上詐騙主機在國外，導致調查更加困難，也連帶的讓受害者不斷增加。他說，今天也有門診患者向他抱怨被詐騙4000元，「大家應該直接打診所的電話，因為詐騙廣告的電話是假的」。