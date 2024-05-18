池上鄉農會透過農會舊倉庫活化設計，於2021年成立「豆之間」，專營大豆相關產品。（蕭嘉蕙攝）

「豆之間」開放式空間設計，讓民眾可以近距離觀察豆漿與豆皮製作過程。（蕭嘉蕙攝）

台東縣池上鄉農會生鮮超市2020年轉型為池上直銷驛站，輔導農友將生產的蔬果及加工品上架，平均每年銷售額增加約2300萬；近年更利用舊倉庫成立「豆之間」及「米之間」，作為推廣米、糧的賣所，風格文青簡約，吸引民眾一嚐產地到餐桌的美味。

池上直銷驛站規畫在地青農專區、溯源農糧產品及產銷履歷農產品專區、農村婦女手作米食、農民直銷站及惜食區等櫃位，行銷推廣社區農特產品及相關加工產品，讓消費者能食當季，吃在地。經統計，小農、溯源農產品及地方農特產銷售量成長約45％，平均年銷售額增加約2300萬。

農糧署東區分署表示，近年輔導農民團體結合農村社區，透過規畫設置場域或利用舊有建築物、農會超市、展售中心等，成為行銷或推廣與銷售該社區農特產品的據點，以增加農特產品行銷管道，宣導地產地消費理念。

此外，池上鄉農會透過農會舊倉庫活化設計，於2021年成立「豆之間」，以「大豆相關產品專賣」的經營模式，販售豆漿、鹽滷豆腐、豆花、豆干、豆皮等各類黃豆加工產品，並提供開放式空間，讓民眾可以近距離觀察豆漿與豆皮製作過程。

2023年進一步將「豆之間」主體建物進行延伸活化利用，成立「米之間」，以國產米食為推廣主軸，結合米食與雜糧發展烘焙產品，包括紅豆月光餅、豆渣布郎尼、豆漿米吐司、豆漿奶烙、豆漿米生乳捲、豆漿牛角麵包等，增加經濟產值。