一名年屆40歲女子，體型屬於標準體位，身體質量指數（BMI）為21，但胰島素阻抗卻很高，定期於門診接受追蹤。沒想到在後來的追蹤過程中，被發現胰島素數值一直在往下降，不過體重幾乎沒變，進一步追問才知道，原來對方一周會去上兩次有氧及瑜伽課。醫師就表示，運動可增加胰島素的敏感度，只要搭配選擇正確飲食，甚至能達到長期穩定血糖的目標。

新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜在個人粉專發文指出，就算沒有實質的減重，運動仍可改善胰島素阻抗，原因在於運動能增加胰島素的敏感度，所以肌肉細胞能更佳的去利用胰島素，把葡萄糖存到肌肉細胞內；同時，運動會令肌肉收縮、血流增加，使得細胞可更有效的利用葡萄糖，當作能量來源。

李晨瑜接著說，無論是有氧或阻力運動，都同樣有增加胰島素敏感度的效果。但值得注意的是，運動帶來的胰島素阻抗改善較短暫，建議要養成規律且間隔不要太久的運動習慣，並搭配選擇正確的飲食，就能使胰島素阻抗長久維持在正常的範圍，甚至達到長期穩定血糖的目標。

至於何謂胰島素阻抗，李晨瑜先前解釋，由於肥胖、高糖飲食、久坐、加上本身基因、年紀影響，使得細胞對胰島素的反應變差（敏感度下降），當葡萄糖無法進入細胞被利用，身體意識到能量短缺，就會迫使胰臟製造更多胰島素。因分泌出來的胰島素對細胞反應都不好，再多的胰島素都無法使血糖穩定，長久下來會讓胰臟過度刺激，導致胰臟過勞。

李晨瑜提醒，若血液中長期處於高胰島素的狀態，將導致慢性發炎、糖尿病前期或糖尿病、心血管疾病、也可能增加罹患癌症的風險，不可不慎。