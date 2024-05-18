日本籍遊客森拓海日前在離台前夕，不慎遺失手機，他焦急到北市警信義分局三張犁派出所請求協助，員警獲報後立即調閱監視器，最後順利尋獲手機，讓森拓海頻頻道謝，表示自己的哥哥也是警察，大讚台灣警察暖心協助。
員警游士傑、康富凱日前擔服備勤勤務時，日籍旅客森拓海向值班員警金奕瑾表示手機不見，在場員警見狀先安撫他的情緒，並詢問事情經過。
森拓海表示，近期來台旅遊，在假期結束前至台北日式拉麵店用餐，不料，過程中不慎遺失手機；員警耐心詢問後，發現日男用餐後徒步走往忠孝東4段及市府路，游員遂反覆調閱監視器，依照行經路線進行手機定位，確認路線無誤後，康員旋即前往該路線沿途尋找，並詢問市府捷運站服務台與市政府駐衛警察值班台，最後於市政府駐衛警察值班台尋獲該手機，並交由森拓海確認無誤後順利取回。
森拓海透過手機翻譯軟體感謝台灣警察熱心協助，並表示「自身哥哥也是日本警察兼警司，欲拍攝台灣優秀警察的照片」，隨後與康員拍攝合照留念，讓他倍感溫馨。
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