燦坤即日起自5月31日發起「AI電競節」，全館AI筆電直降5折起，指定電競筆電最高下殺1萬5000元，憑舊筆電換新AI機種最低只要0元起；ACER、ASUS、LENOVO、MSI四大品牌指定機種滿2.5萬送最高1500元現折券，最新14代HX電競筆電再享最多12期0利率。

全國電子推出「寵愛媽咪 520 TOSHIBA×歐姆龍 品牌月」3重優惠活動。（全國電子提供／古明弘台北傳真)

活動期間於燦坤全館消費滿501元就有機會抽中「台北-巴黎雙人來回機票」，即日起至5月20日期間消費滿520元，加碼抽5200燦坤K幣，另外還有八大銀行（台新/玉山/星展/永豐/中國信託/滙豐/陽信/第一銀行）聯手祭出銀行贈品券，刷「台新X燦坤聯名卡」消費滿額最高可現折2599元，周末還能再享店內消費2%回饋無上限。

全國電子感恩五月再獻「TOSHIBA X歐姆龍品牌月」即日起至5月31日，指定TOSHIBA冰箱、洗衣機及歐姆龍健康商品享優惠再折520元，同時入手TOSHIBA冰箱或洗衣機及任一款歐姆龍商品，單筆發票滿2萬元就有奇美DC電扇或奇美手沖咖啡壺任選，單筆發票滿3萬元還有送1000點全國電子會員點數（名額有限）。