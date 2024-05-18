113學年度國中教育會考於18日舉行首日考試，今日下午最後一科考科為寫作測驗，寫作任務以圖文並陳方式，以圖表呈現6個產品文案、社群平台、報章雜誌的常見標題，學生不必訂題。國文老師認為，題型生活化，並結合文學性，能夠測驗考生的綜合表達能力，不過如果想要在此題獲得好表現，得具備更深刻的文字閱讀理解能力。

今年度寫作測驗以「標題」為資訊，題型以多種標題為例，例如：豪華 「包糕粽」套餐讓你考試高分過、打趴五星級飯店的蛋糕竟出自國中生之手、動漫展門票銅板價學生族小確幸等。

嘉義縣東石國中國文老師李育靜分析，這次的寫作任務是要學生先簡要說明，自己過往經驗中曾看過的標題設計，思考設計的發想，可能受到哪些因素影響，以及背後反映何種現象，但最後還是歸結出考生是否能表達出個人觀點或看法。

李育靜提到，題目引導說明從產品設計的文案開始，透過6個標題的舉例，連結學生的生活經驗， 讓學生反思過往經驗中曾看過的文案內容，探究其中可能隱含的意義，並發展自己的觀點。

李育靜認為，溝通交流的重要工具。試題從常見的標題取材，本次命題不僅具生活化，且結合學生過往生活經驗，透過觀察、思考與 探究，並結合文學性，具多元綜合表達能力。

對於以圖表作為標題出題的優劣處，苗栗縣造橋國中校長林孟君說，並不是每位孩子都有擅長書寫、表達的能力，因此以不必訂題的方式進行寫作考試，能夠讓考生展現更多元的寫作方式，此為優點；缺點方面，則是考生必須具備更深刻的文字閱讀理解能力，才能獲得好表現。