全球最知名體育串流和娛樂媒體平台DAZN，攜手TEMPUR丹普床墊前進南台灣，在高雄楠梓足球場打造首座「TEMPUR Premium VIP Room丹普頂級包廂」，今（18）日正式啟用。（柯宗緯攝）

全球最知名體育串流和娛樂媒體平台DAZN，攜手TEMPUR丹普床墊前進南台灣，在高雄楠梓足球場打造首座「TEMPUR Premium VIP Room丹普頂級包廂」，今（18）日正式啟用，讓球迷可以躺在名床上，近距離看球賽，以行動證明落實運動生活化、運動變好玩的理念。

全球最知名體育串流和娛樂媒體平台DAZN，攜手TEMPUR丹普床墊前進南台灣，在高雄楠梓足球場打造首座「TEMPUR Premium VIP Room丹普頂級包廂」，今（18）日正式啟用。（柯宗緯攝）

高雄市立楠梓足球場為柏文健康事業營運，推動西班牙足球甲級聯賽足球學校，為足球發展的重要場館，也是木蘭聯賽高雄先鋒足球隊的主場，球迷們可在頂級包廂中欣賞精采足球賽事，一邊享受滿室綠意及陽光、絕佳視野觀賽窗，一邊充分體驗丹普床墊獨特的睡眠科技帶來的身心放鬆，為足球迷們帶來無與倫比的頂級觀賽體驗。

TEMPUR丹普長年致力於體壇盛事，以卓越的品質和革命性的睡眠科技著稱，採用獨一無二的丹普感溫材質，能夠有效釋放壓力，提供最舒適的睡眠體驗。其傑出的壓力釋放效能不僅適用於日常生活，更為運動員的身體修復提供了極大的幫助，在國外與知名網球、棒球選手、足球明星合作。

DAZN台灣總經理鄧儒宗表示，很開心可以聯手丹普進駐高雄楠梓足球場，在國外足球運動發展盛行，包含周邊的商業模式都是環環相扣，公司從以前就很重視少年足球的發展，台灣也非常多家長支持，希望藉由這一次的聯手讓合作夥伴看見更多可能，進而投入更大資源幫助足球產業更加發展成熟。

立委邱志偉表示，世界上最受歡迎的賽事之一就是足球，世界盃觀賞人數是奧運的10倍，足球的實力等於是國力的一部分；今天揭幕的VIP專屬包廂符合時代潮流，也感謝柏文健康事業長期力挺體育賽事。

這次打造首座「TEMPUR Premium VIP Room丹普頂級包廂」，進駐丹普經典床款、枕頭及德國製造頂級丹普床架，提供足球學院培訓的足球青年及其家長們有深層的睡眠、充分的休息，全力支持足球青年前進歐洲足球賽事殿堂。