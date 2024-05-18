113年國中教育會考今天登場，台南考區統計首日共9件疑似違規，最大宗的是在考試說明時段內，提前翻開試題本或提前書寫、畫記、作答，共計5件；3件為考試期間，考生隨身放置非應試用品發出聲響；1件為考生在數學科攜帶量角器，教育局強調，疑似違規案件將由考區試務會開會確認違規及處理方式。

台南考區今年共計1萬5362人應試，第一節社會科103人缺考，到考率99.32％；數學科101人缺考，到考率99.34％；國文科100人缺考，到考率99.34％；寫作測驗110人缺考，到考率99.28。

教育局表示，今日會考秩序良好，首日共計9件疑似違規，5件為考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答；3件為考試期間，隨身放置非應試用品發出聲響；1件為應試數學科攜帶量角器或附量角器功能文具。教育局長鄭新輝說，疑似違規案件將於會考結束後，由考區試務會召開會議確認違規及處理方式。

由於今天上午衛福部中央健康保險署南區業務組及開基玉皇宮辦理踩街活動，引來家長疑慮，市府也已提前因應，在重點路段加派警力協助交通疏導、噪音勸導，讓活動順利完成，並未影響考生應試。副市長葉澤山表示，明天逢西港千歲爺南巡，市府已提前部署，在行經路線加派警力，協調勿燃放鞭炮及製造噪音，務必讓考生可安心應考。