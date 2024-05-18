國中會考首日於今天下午應試完畢，下午登場的國文科、寫作測驗融入許多時事與生活化議題，如國文科將時下最夯「AI」納入考題、作文科更以實際生活可能遭遇的生活購物經驗，學生坦言題目較考古題靈活具挑戰性，但理解題意後即可順利作答。

於鳳新高中應試考生，針對國文科作答狀況表示，這次古文與現代文比例接近五五開，其中文言文大多不會太艱深，而白話文的題組測驗，將時下最新「AI」科技的深度偽造技術議題，也有包含九合一公投等時事議題都納入考題。

寫作測驗則讓應試考生更訝異，考生表示這次沒有明確作文題目，而是提供考生一段網路所見誇大不實的虛假事物廣告，考生認為題目較特殊但符合實際生活經驗，有五福國中考生就以自身消費經驗解題，用到誇大不實美妝產品，卻導致皮膚過敏。

鳳西國中國文老師陳宜政表示，本次會考寫作測驗主要讓考生從實際生活經驗著手，並結合自己對於標題的理解做出正確價值判斷，明顯欲考驗學生思辨能力，透過語文表達自己的看法和意見，期待學生透過平日的生活觀察，多接觸新聞時事，培養媒體識讀，並做深度思考。