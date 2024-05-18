「永豐化學工業股份有限公司」生產的輸液市占率達到7成，但該藥廠近日因違反PIC／S GMP遭食藥署勒令關廠，導致生理食鹽水、葡萄糖等輸液大缺貨，胸腔內科醫師蘇一峰就透露，現在醫院就算叫10包點滴，但實際上只收得到2包。

蘇一峰今（18）日在臉書表示，外科開刀時需要使用生理食鹽水來沖洗傷口，內科治療休克、內出血、敗血症等症狀時也會用到生理食鹽水，但現在全台點滴生理食鹽水大缺貨，醫院叫10包點滴只送來2包，讓他感嘆「健保點值低，醫療品質下降；平民死不完，高官VIP不用怕」。

「永豐化學工業股份有限公司」經稽查認定違反PIC／S GMP，被食藥署勒令關廠，但藥師公會全聯會指出，該藥廠生產的藥品占國內市場7成，且衛福部藥品供應資訊平台上所列出的替代廠商，有些根本無實際生產，導致產能無法補足缺口，造成缺藥危機。

對此，食藥署回應，已協調替代藥品廠商增加生產，也啟動公開徵求專案輸入或製造，陸續有廠商提出申請，倘若有醫療機構仍無法購得藥品，可至「西藥供應資訊平台」通報，將安排專人聯繫及協助藥品媒合事宜，並持續協調並調度醫療院所藥品供應，確保民眾用藥權益。