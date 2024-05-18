張姓男子日前發現路邊旁放的車輛中有車主未帶下車的包包，就隨手拿起石頭等工具，敲破車窗、偷走車內財物，得手後，再騎腳踏車離去，彰化警方日前北上桃園市中壢區將其緝捕到案，並依毀損及竊盜罪嫌移送法辦。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

1名年約60歲的張姓男子日前搭火車到彰化，發現路邊停放的車輛中有車主未帶下車的包包，就隨手拿起石頭等工具，敲破車窗、偷走車內財物，得手後，再騎腳踏車離去，經追查竊嫌是來自桃園市中壢區的張男，彰化警方日前北上將其緝捕到案，並依毀損及竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，張姓男子常搭火車到全台各地，只要沒錢，就鎖定路邊停放的汽車，專找車內有包包的車子，並隨手找來路邊的石塊等工具，敲破車窗、竊走車內財物；車主因圖一時方便，未將包包帶下車，雖包包內財物並不多，損失金額約在1、2000元，但卻要花數倍金額修換車窗，氣得報警。

彰化縣田中分局社頭分駐所在3月份連續受理3起相同手法汽車竊盜案，立即成立專案小組全力偵辦，經調閱相關監視器影像，過濾分析比對後，發現張姓男子涉嫌重大，旋即報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，聲請拘票及搜索票獲准後，於14日由偵查隊及社頭所派員至桃園市中壢區將張姓竊嫌緝捕到案，全案依涉嫌毀損及竊盜罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

田中分局長簡龍宏呼籲民眾，離開汽、機車時，請記得帶走車內隨身財物，以免竊嫌乘機打破車窗或撬開置物箱竊取車內財物。