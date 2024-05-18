「狗一下居酒食堂」下重本引進屏東東港現撈北方黑鮪，每日新鮮直送，以一系列夢幻菜品迎接熱愛鮪魚的饕客。（馬辣國際餐飲集團提供）

每到夏天，除了去海邊，也迎來一年一度的黑鮪魚季。集結居酒屋與食堂概念的創新日料「狗一下居酒食堂」，即日起推出為期3到4周的快閃「黑鮪魚季」活動，提供多款黑鮪魚料理，不管是單點或吃到飽方案都能吃到鮪魚美味，還可搭配謝師宴優惠活動，CP值頗高。

「黑鮪魚中腹刺身」油花分布宛如頂級和牛，魚肉鮮美甘甜、軟中帶綿，1片180元；3片500元。（馬辣國際餐飲集團提供）

「狗一下居酒食堂」下重本引進屏東東港現撈北方黑鮪，每日新鮮直送，業者推出一系列夢幻菜品迎接熱愛鮪魚的饕客。首推必吃極品「黑鮪魚中腹刺身 」，黑鮪魚中腹油花分布宛如頂級和牛，入口即化，魚肉鮮美甘甜、軟中帶綿。「黑鮪魚刺身」具有低脂高蛋白的特性，加上清爽彈牙的口感，深受健身族、減脂族喜愛。另一款「黑鮪魚蔥花軍艦」以綿密鮪魚泥結合蔥花，一咬下，濃醇脂香在口中散開，蔥香增添風味，鮪魚和蔥花搭配，滋味相襯。「黑鮪魚蔥花手捲」以爽脆的大片海苔包覆小黃瓜、生菜和鮪魚泥，一口塞進嘴裡，令人滿足。

「黑鮪魚蔥花軍艦」綿密鮪魚泥與蔥花完美結合，風味迷人，2貫200元。（馬辣國際餐飲集團提供）

為了讓廣大的鮪魚控可大啖鮪魚鮮美滋味，「狗一下」忠孝門市推出每日限量20組的「日料吃到飽」方案，每人988至1688元不等，可飽嚐86至111道精緻日料外，不同價位的吃到飽方案，皆可享用不同的鮪魚料理無限供應。988元方案可暢享「黑鮪魚蔥花軍艦」吃到飽；1388元方案則有「黑鮪魚蔥花軍艦」和「黑鮪魚刺身」無限量吃到飽；而1688元方案除了前二款黑鮪魚料理無限供應外，再額外加贈每人1份「黑鮪魚中腹握壽司2貫」，菜色升級不加價。吃到飽方案須提前預訂。

另外，民眾於活動期間予以五星好評，還可享有烏龍涼茶、可爾必思、可樂、雪碧無限量暢飲，或是加價198元暢享金牌台啤、沖繩生啤酒暢飲；加價348元則有白鹿清酒、韓國真露、南高梅梅酒、沙瓦、氣泡飲暢飲。

「狗一下」忠孝門市推出每日限量20組的「日料吃到飽」方案，每人988至1688元，可享用不同的鮪魚料理無限供應。（馬辣國際餐飲集團提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「狗一下居酒食堂」推出謝師宴優惠，4人(含)以上同行，同桌每人消費滿1100元，即享有「豪邁沖繩生啤酒一柱和松露炸薯條」。（馬辣國際餐飲集團提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

時逢畢業季，業者也推出謝師宴優惠，8月31日前，平日每周一至周五含4成人以上並提前1日訂位，主動告知參加謝師宴活動且支付訂金，同桌每人消費滿1100元，即享有「豪邁沖繩生啤酒一柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒1瓶」2擇1；含8位成人，即享2選2，以此類推，謝師宴活動不適用6月8至10日端午連假。而「忠孝店」針對吃到飽活動另推出含10成人以上用餐享9折優惠。

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