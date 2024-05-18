「鄉民女神」潔哥（李秉潔）2020年生下寶貝女兒FAFA後，時常在社群分享親子生活，並與網友交流媽媽經，怎料，3歲的女兒18日卻被檢查出「心房中隔缺損」，透露將到大醫院做更詳細的檢查，還可能要進行心導管手術，引發不少網友擔心。

潔哥18日在社群表示，女兒過去因心臟有雜音被認為是肺動脈狹窄，但後來血壓指數下降，以為是心臟血管自己長好了，只要每年定期追蹤就好，但潔哥仍把這件事掛在心上，於是在稍早回診做檢查。

結果這次回診卻發現心臟血壓又變高，經過醫生再次檢查，才確定女兒有「心房中隔缺損」，認為先前女兒還小沒能檢查出來，現在女兒長大，心臟也跟著長大，而且女兒超過3歲，缺損的部分不會自己關閉，可能要進行心導管手術，之後還要到大醫院做更詳細的檢查。

對於女兒被檢查出心臟問題，潔哥也坦言，「我整個轟隆一聲整個人都不好了，現在焦慮到不行，我的願望很卑微，希望我的fa平安健康的長大」，貼文曝光後，立刻吸引網友紛紛祈求後續狀況順利。

事實上，根據「馬偕紀念醫院」官網指出，心房中隔缺損是因為左心房有缺孔，導致血液會從左心房流進右心房，並分成第2孔缺損及第1孔缺損，皆可以手術的方式進行治療，來修補缺損的部分。