立法院會17日表決國會改革法案，朝野立委爆發激烈衝突。前立委郭正亮大膽預言，等到賴清德就職總統後，21日就會有群眾包圍立法院，他建議國民黨要先想好自己的策略。

郭正亮今(18日)在政論節目《新聞大白話》中推測表示，21日國民黨真的要想想自己的策略。賴清德就職後，20日、21日可能會看到群眾開始湧向立法院。除非民進黨下令大家要去勸阻，不然一定會有包圍立法院的行為，而這些人不可能會散。國民黨是不是看到這種場景，就會感到怯懦呢？昨天傅崐萁的講話，他是很同意的，21日如果怯懦，大概也不用混了。

郭正亮認為，在這種情況下，對方說謊到這種程度，什麼未經討論、未經公告，全部都是假的。若在網路、綠媒塑造的壓力，還有群眾的包圍下，你就怯懦，要怎麼當在野黨，會被人家看不起。

郭正亮甚至覺得，21日一定要硬幹到底，人事調查權、聽證等這樣的東西，沒有搶在賴清德的部長來上班之前通過，有意義嗎？就不適用了。而且這個會期要面對NCC的主委提名，也就用不到了，所以要去想法案本身的即效性。

郭正亮認為，民進黨搞不好21日會準備東西來丟，讓現場亂七八糟，而讓立院無法開會。