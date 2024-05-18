「里港郵便局」是屏東縣內唯一僅存的日據時期郵便局，18日啟動修復工程，預計明年底完工，縣長周春米期許其變成里港鄉的勝利星村。（謝佳潾攝）

「里港郵便局」是屏東縣內唯一僅存的日據時期郵便局，縣府在2015年登錄為歷史建築後，積極向文化部爭取3000逾萬元修復經費，終於18日啟動修復工程，預計明年底完工，屆時可規畫輕食餐廳、展覽區等用途，縣長周春米期許，里港郵便局可以變成里港鄉的勝利星村，帶動地方文化觀光發展。

屏東縣文化資產保護所指出，里港郵便局原為1897年設立的阿里港郵便電信出張所，1938年原地重建與命名，戰後繼續發揮郵局、電信局功能，直到1975年郵局搬遷、1979年電信局遷移後才停止使用。

「里港郵便局」是屏東縣內唯一僅存的日據時期郵便局，18日啟動修復工程，預計明年底完工，縣長周春米期許其變成里港鄉的勝利星村。（謝佳潾攝）

文資所表示，里港郵便局是日據時期里港街區重要公共建築物，為典型日式風格，包含主棟營業大廳、附屬機能空間的後棟、提供住宿機能的官舍棟等3大部分，戰後雖陸續有部分增建與改變，但外觀、裝飾與內部空間大致保持原貌，呈現出當時細緻的建築工藝，

文資所強調，里港郵便局是屏東縣內唯一僅存的日據時期郵便局，若能透過修復活化，絕對可以讓民眾認識里港地區發展的歷史面貌。為此，里港郵便局在郵電協會、電信協會、里港鄉公所與地方民代等共同協助下，不僅保存下來，縣府還於2015年登錄為歷史建築，並向文化部爭取3000多萬修復經費。

「里港郵便局」是屏東縣內唯一僅存的日據時期郵便局，18日啟動修復工程，預計明年底完工，縣長周春米期許其變成里港鄉的勝利星村。（謝佳潾攝）

在等待多時後，里港郵便局修復工程終於18日啟動，並由縣長周春米親自主持，她說，里港郵便局位在市中心，見證了里港鄉在日據時期的郵便電信事業發展歷史，深具建築與文化價值，期盼修復之後可以成為里港的文化新地標，甚至是里港的勝利星村。

「里港郵便局」是屏東縣內唯一僅存的日據時期郵便局，18日啟動修復工程，預計明年底完工，縣長周春米期許其變成里港鄉的勝利星村。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府文化處表示，修復工期約400天，預計明年底完工，屆時可規畫輕食餐廳、展覽區等用途，期待修繕完成後，除讓歷史建築風華再現外，還要串聯周邊文化與歷史資源，重塑里港核心區新風貌，進而帶動地方藝文及觀光發展。