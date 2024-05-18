影后艾瑪史東以深V禮服踏上坎城影展紅毯。（圖／美聯社）

今年的坎城影展揮別去年「好萊塢罷工潮」的波及，星光熠熠，18日更是多了新科影后艾瑪史東的加持，她在暌違近10年後再度踏上坎城，攜手導演尤格蘭西莫、喬歐文、威廉達佛出席電影《憐憫的種類》首映。這是艾瑪史東與尤格蘭西莫的4度合作，該片在首映後獲得4分半的掌聲。

艾瑪史東去年以與同一位導演合作的電影《可憐的東西》拿下諸多獎季大獎，更2度封奧斯卡影后，但她去年因電影檔期趕不上而不克出席。今年以新作現身的她有備而來，以一襲深V開到肚臍的性感紅色禮服踏上紅毯。據悉，該禮服是由品牌替她量身打造，總計花費1千7百個小時才完成，讓她在與新生代女星瑪格麗特庫利、杭特薛佛合影時仍艷壓群芳。

有趣的是，艾瑪史東與天后泰勒絲是數十年交情的好閨蜜，但這次新作《憐憫的種類》卻是與泰勒絲交往6年的前任喬歐文合作，兩人不會有心結嗎？艾瑪史東則大氣回應：「喬歐文是我遇過最善良、親切的人」，更表示因為該片有些較黑暗的橋段，但2人合作起來相當自在，讓艾瑪感到放心。

另外，彭于晏參與的電影《狗陣》也在昨日舉行首映，他首先出席美國導演保羅許瑞德的新作《噢！加拿大》（暫譯）的首映紅毯，全黑西裝配上領結，氣色很不錯。接著他換上一套米色的褲裝，在Photocall儀式跳起來，氣氛相當活躍，連主辦單位都用「活跳跳」來形容他。