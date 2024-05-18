苗栗縣頭份市信德國小去年11月正式改制為縣內首所公辦民營森林小學。（謝明俊攝）

台灣光罩執行長吳國精18日驚傳病逝消息，吳國精生前多年資助苗栗縣多所小學辦理食農教育，教育小朋友們友愛土地，去年更投資將頭份市信德國小改制為縣內首座公辦民營森林小學，吸引許外縣市菁英級家長將家中小孩送來就讀，吳國精病逝消息傳到苗栗縣，引起地方人士驚訝與不捨。

台灣光罩執行長吳國精生前經常資助苗栗縣教育資源。（謝明俊攝）

台灣光罩執行長吳國精近10幾年來，持續資助苗栗縣多所國小教育經費，其中苗栗市新英國小獲吳國精資助辦理學童食農教育，教導學生們珍惜土地資源，並了解如何栽種食用作物等知識，並在學校成立食農教育小花圃，陪著孩子親手種下茶樹等農作植物。

苗栗縣頭份市信德國小去年11月正式改制為縣內首所公辦民營森林小學。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信德國小去年11月正式改制為縣內首所公辦民營森林小學，縣長夫人陳美琦代表縣長鍾東錦參加改制儀式。（謝明俊攝）

多年前，吳國精資助頭份市偏遠郊區的信德國小開辦攀樹課程，以信德國小校園內大樹為教材，透過攀樹課程讓小朋友了解人與自然間的互存互榮，也經由資助校方教育資源下，2022年，吳國精提議由他投資接手經營信德國小，將信德國小改制成公辦民營的森林小學，在前後任苗栗縣長徐耀昌、鍾東錦的全力促成下，信德國小於去年上學期正式改制成苗栗縣首所公辦民營森林小學，並在去年11月舉行正式改制典禮，改制後的信德國小，吸引了許多外縣市菁英份子將孩子送來就讀，成為苗栗縣少數學生數正成長的偏鄉學校。

吳國精對苗栗縣教育界的多方資助下，他辭世消息傳到苗栗縣後引起地方人士驚訝與不捨，也關心未來信德國小是否能繼續維持公辦民營森林小學的經營模式。