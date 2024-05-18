清大副校長呂平江(左)與國家運科中心董事長吳誠文。(國家運科中心提供)

國內運動科技領域強強聯手，國家運動科學中心與國立清華大學簽署合作協議書，一同實踐健康台灣願景。國家運科中心從成立開始，陸續跟國立體育大學、高雄醫學大學、成功大學、臺北市立大學、國立臺灣體育運動大學簽署合作備忘錄(MOU)。

而清大為國內運動科技先鋒，結合學術與實務發展，專注創新運動科技產品與技術研發運用，聞名全台。國家運科中心去年正式揭牌，雙方已保持一定默契跟合作。

國家運科中心董事長吳誠文表示很榮幸回到娘家清華大學，當年他協助清大成立全台第一個運動科技中心，確實累積一定成果，之後到成功大學、南臺科技大學等院校也成立相關運科中心，去年正式成為國家運科中心首任董事長，積極推動台灣運科發展。吳誠文表示，「國家運科中心主要三大目標，第一個是運動員表現提升，第二個促進產業發展，第三個則是全民健康。但國家運科中心，不會閉門造車，一定要跟全台重要大學、產業和機構合作。」

清大副校長戴念華指出，校方與國家運科中心彼此清楚理想跟理念，「我們正處在革命狀態，因為AI影響，整體學習、產業、生態都跟以前不同，遭遇環境狀態也不同。那運科中心成立，我們剛開始起步，現在走出重要第一步，希望從運動開始，跨領域去結合，帶給大家不同的啟發。」

「清華大學有個優秀傳統，『無體育，不清華』，2016年與新竹教育大學合併，原本的體育學系改名為運動科學系，將運動與科學結合，帶到另一個境界。」清大副校長呂平江表示，體力就是國力，但國力提升不是只靠運動員，還有許多背後重要推手，他認為清大跟國家運科中心正式合作後，將一同開創更多元、更強大的運動科技來支援運動員。

清華大學18日並與國家運科中心協辦，「AI X 運動 運動科技與健康的創新融合」科技論壇，包括國家運科中心董事長吳誠文主講「運動科技與健康台灣」，清大運科中心主任朱宏國主講「AI賦能運動科技新紀元」，聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱主講「更快、更高、更強、更健康，運動醫學發展新趨勢」，以及灼見運動數據創辦人徐樂分享「中華職棒科技導入的實務經驗」，現場同樣設置相關運動科技器材體驗展示。

吳誠文認為健康台灣的願景，不是代表醫療進步，而是人民從出生到終老，生涯維持一定身心健康，「所以建立國民健康資料庫，精準健康，透過運科，促進全民健康、健康國家、健康社會、健康國民、健康產業，一同朝這方向共同努力。」他期盼從運動科技導入運動科學，推動運動文化融入社會文明，讓台灣變得更健康。