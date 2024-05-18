立法院17日院會表決大戰，民進黨立委鍾佳濱（右二）翻上桌衝向主席台，擋在院長韓國瑜（左二）前的國民黨立委陳菁徽（中右），被鍾佳濱一把抱住，2人雙雙跌落桌下。（資料照，姚志平攝）

立院17日爆發衝突，民進黨立委鍾佳濱擒抱撲倒國民黨立委陳菁徽以及郭國文力搶立法院秘書長周萬來的文件，引發爭議。前立委郭正亮表示，準總統賴清德在2天前跟立委吃飯，放出要轉守為攻的暗示，現場最激進的也是他的嫡系，因此他認為，賴清德要負最大責任。

郭正亮今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，鍾佳濱那個動作，他是第一次看到，太離譜了。以往在立院，自己做過激動作而跌到地上的，他不知見過多少次。民進黨立委法律也稍微讀一點，什麼殺人未遂，殺人未遂必須有殺人是故意，不然根本沒有符合法律要件。

郭正亮接著點出，基本上，他認為賴清德要負最大責任。賴清德在2天前跟立委吃飯，賴清德為什麼要放出他們要轉守為攻的訊息或是暗示？而現場最激進的，也是賴清德的嫡系。

郭正亮更表示，他不認為郭國文是這樣的人，賴清德在郭國文第一次參加立委補選時，陪郭國文在麻豆的雨中站了7天，郭國文百分之百是賴清德的人馬，郭國文會突然變得這麼激進 ，難道不是受到他的暗示嗎？還有他認識鍾佳濱30幾年，他也不是這樣的人，怎麼會突然抓狂，而這兩人絕對是賴清德的嫡系。

郭正亮還指出，賴清德昨天寫了一篇臉書，希望大家理性問政。他真希望賴清德有打電話給郭國文和鍾佳濱，跟他們說不要這樣做。據了解，520就職，賴清德有4個大的內涵架構，其中一個就是團結；而520之後，521立院又要再做表決，賴清德520呼籲大家團結，521若又搞一個大亂鬥，不覺得非常諷刺嗎？