桃園市東埔里及信光里辦公處攜手，於今日下午盛大舉辦愛心公益市集。而在市集中，消防宣導攤位吸引了許多民眾的目光，消防隊以創新的方式將遊戲與宣導相結合，為市民帶來有趣又有意義的體驗。

消防單位表示，在宣導攤位中，小朋友可以透過一系列的關卡，在玩樂中學習重要的防火、防溺及救護等宣導元素。首先登場的是「拯救小鴨 防溺我可以」，小朋友要使用手上的圈圈套中水池內的黃色小鴨，獲得背面的防溺宣導知識，因為小鴨隨波逐流，增添許多挑戰性，就連一旁的家長也躍躍欲試，表示「等一下換我玩！」。

另「安捏都丟 火災走開」，小朋友需要想辦法丟乒乓球，藉由桌面彈跳後進入水帶捲中，取得相對應的防火知識題目，答對了還可獲得精美小禮物；還有「救護小英雄」關卡，看完消防人員心肺復甦術（CPR）和哈姆立克法（Heimlich）急救技能的示範教學後，大人小孩一同實地學習操作。這些遊戲不僅寓教於樂，而且通過實際體驗，讓參與者更加深刻地理解日常生活所必備的防災及急救安全知識。

桃園消防分隊張侃峯分隊長表示，炎炎夏日即將到來，呼籲大家，戲水地點需合法，要有救生設備及人員，遊憩應隨時留意環境、氣象變化，並注意自身安全，不做跳水等危險行為，一旦發現他人溺水狀況，請立即撥打119，勿貿然下水救援。

三民消防分隊長黃柏豪也說，感謝東埔里及信光里長邀請消防人員，一同參與愛心公益市集活動，結合遊戲體驗與宣導內容，寓教於樂，讓更多市民受益於這些寶貴的安全知識，未來亦將持續創新，用不同方式提升市民的防災意識和應變能力，共同打造更安全、更和諧的環境。