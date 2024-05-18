桃園平鎮李姓男子去年在釣蝦場飲酒，徐男席間加入，但他前女友是在場的羅姓男子乾妹妹、柯姓女子好友，因眾人質疑感情問題，痛毆徐男。李男還拿滅火器敲徐男頭部致死，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴，將由國民法官審理。

桃園地檢署調查，李姓男子等人去年7月2日凌晨在平鎮1間釣蝦場包廂飲酒，同伴的羅男在廁所巧遇徐男，邀請他到包廂談論有關於乾妹妹的感情問題。徐男走進去後，眾人質疑感情問題而起爭執。

吵架間，有人打電話找來朋友加入戰局，李男、羅男等4人開始毆打徐男，李男還拿酒瓶敲打徐男，約2時30分許徐男見寡不敵眾轉身離開，其他人拉不住徐男，但仍尾隨出去，並在包廂走廊徒手毆打、腳踹、推擠徐男，不堪被痛毆的徐男倒在地上後，李男拿起放在走廊的滅火器，往李男頭上重擊1下，頭部外傷併顱底多處骨折、顱內出血，導致大量出血、腦損傷、血液吸入肺部，因而窒息死亡。

羅男雖立即撥打119，但並未撥通就掛掉，3分鐘後其他同夥才又撥打119，李男也拿衛生紙按壓住徐男左後腦傷口，6分鐘後救護人員與員警同時到場急救，並將徐男送醫救治，但仍急救無效，宣告死亡。

桃園地檢署檢察官認為，李男拿起滅火器往徐男身上重擊，是將原本的傷害犯意昇高為就算發生殺人的結果，也與本意一樣的不確定故意，因此依殺人罪嫌起訴，並將由桃園地方法院國民法官審理。

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