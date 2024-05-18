泰國BL劇《極速戀人》12名帥氣鮮肉首度來台，將於明（19日）在台北信義劇場Legacy Max舉辦「PIT BABE ASIA TOUR 1st FAN MEETING」粉絲見面會，今（18日）抵台提前受訪，裡面只有Pop多年前曾跟家人來台旅遊，「麻辣鍋跟雞排很好吃」，Pon聽到香菜冰淇淋更眼睛為之一亮，還想揪Pavel、Sailub一起去吃，Pavel則自爆一下機就大嗑滷肉飯，故意爆笑說「而且我還特別用左邊牙齒吃，因為我通常都用右邊牙齒，但怕咀嚼肌變大，想說要平衡一下」。

此趟除了已做功課準備去逛饒河夜市、台北101、西門町等地外，當然事前也學了不少中文，Pooh作為代表，率先用中文自我介紹：「我們是PIT BABE（極速戀人），很高興和大家見面。」Pavel也不甘示弱展現苦練已久的成果，一口氣秀出「我愛你」、「好看嗎」、「我漂亮嗎」等撩粉語錄，更嘴甜地稱粉絲為「公主」，讓一旁的Pooh聽到後立刻跳出來喊「我是帥哥」，笑翻眾人。

泰劇《極速戀人》12名演員感情超好，訪問過程中歡笑聲不斷。（圖／火種娛樂提供）

12人感情超好，訪問間歡笑聲不斷，就算是記者沒有繼續追問，他們也會自己互相cue發言，問及若真的組成男團，誰會是門面擔當時，Michael、Benz、Garfield、Lee紛紛起立搶當第一帥，沒有起身的Pavel不忘傲嬌地表示「我不是帥的門面擔當，我是漂亮的門面擔當」，Michael也再度強調「我是最帥的」，不過被其他人虧說是「你應該是泰國史上第一個搞笑擔當」，Pon則是舞蹈擔當，現場也帶來一段韓團NCT 127的〈英雄〉，作為歌唱擔當的Nut也清唱了幾句。

再被問到群組中誰最常發言時，他們先是搞笑說老闆，後來紛紛指認是Pop，原因竟是他是負責收錢的「總務股長」，Pop表示，因為都會先幫忙墊錢，所以很常還要自己多貼一點，更直接指認每次最晚給的是Topten，Topten跳出來解釋說因為覺得數位支付很麻煩，所以都是等Pop自己來跟他收現金，此時Benz趕緊說最快付錢的是自己，結果被虧是應該是根本都不付錢才對，他也急忙喊冤說：「有時候是會好幾筆加在一起給啦，然後會再多加個2、3百元」。

泰劇《極速戀人》12名演員首度來台，期待可以到處走走。（圖／火種娛樂提供）

該劇以賽車為題材，12人都表示，已拿到駕照，最晚拿到的Pooh至今還沒上路過，至於誰的車技最好，Benz選擇Pavel，「他在劇裡就是成績很好的賽車手」，技術最差的則是Lee，Sailub爆料：「他開車都很猶豫不決，不知道要開哪一個車道，就會開在正中間，跟在他後面就很辛苦」，Lee反駁後，再度慘遭吐嘈說「你連法規都講錯」，一直無法插上話的Ping則終於找到機會開口說，「我的車子性能最好」；而喜歡重機的Pavel則透露最想載Pooh，不過Pooh比較想自己騎，結果被Pavel拒絕，「我是很擔心他（重機），重機真的滿重的。」Pooh立刻舉起手臂秀肌肉，證明自己很強壯。

Pooh、Pavel在劇中是人氣的CP組合，不過對於誰攻誰受一直都是粉絲討論的焦點，他們本身也搶當「攻」，最後Pavel總結：「誰是攻受不重要，重要的是我們是CP。」講完還與Pooh一起比愛心。最後，對於想對明天即將參與見面會的粉絲說什麼話時，他們再度笑成一團，Pavel被眾人推出來作為代表，秀了一段超流利英文介紹，並提到台北場還有其他城市沒有的驚喜，請大家期待，還搞笑其他人再用泰文幫忙「翻譯」一次，好感情顯露無遺。