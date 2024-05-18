鹿草鄉長嚴珮瑜說，未來將以「鹿口嚴選」為共同平台，媒合馬稠後產業園區食品廠、相關農產業者，共同展現產業價值。（鹿草鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉農特產文化產業活動「鹿此友趣」，18日下午在鹿口廊道盛大舉行，除與鄉親分享結合嘉義鮮Q米、鹿草秋葵、瓜果和食研公司咖哩，所推出限量「食在研選日式咖哩」外，鹿草農業新品牌「鹿口嚴選」也首度亮相，鹿草鄉長嚴珮瑜說，未來將以「鹿口嚴選」為共同平台，媒合馬稠後產業園區食品廠、相關農產業者，共同展現產業價值，打開鹿草知名度。

鹿草農業新品牌「鹿口嚴選」首度亮相。（鹿草鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉農特產文化產業活動「鹿此友趣」，18日下午在鹿口廊道盛大舉行，農民與鄉親分享自產農特產品。（鹿草鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉農特產文化產業活動「鹿此友趣」，18日下午在鹿口廊道盛大舉行，人潮絡繹不絕。（鹿草鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

「鹿此友趣」活動今下午盛大舉行，縣長翁章梁、嚴珮瑜、鹿草鄉農會總幹事陳健平及台灣食研食品股份有限公司董事長那須力等人一同主持啟動儀式，現場超過40攤主題攤位、免費手作體驗、食感闖關遊戲等活動安排，加上小朋友最愛的吹泡泡秀、氣球表演以及特技雜耍秀輪番上陣，吸引許多鄉親和遊客特地到鹿草逛市集、看表演，吃咖哩等美食。

嘉義縣鹿草鄉農特產文化產業活動「鹿此友趣」，18日下午在鹿口廊道盛大舉行，排隊人潮絡繹不絕。（鹿草鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉農特產文化產業活動「鹿此友趣」，18日下午在鹿口廊道盛大舉行。（鹿草鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

而公所攜手馬稠後園區業者，台灣食研食品股份有限公司及鹿草鄉農會，三方共同合作，把嘉義鮮Q米、當季秋葵、瓜果，搭配食研公司濃郁芬芳的咖哩，推出限量「食在研選日式咖哩」，民眾只要解任務就能享美食，另安排分時段發放炸蝦球、生泡芙及秋葵茶布丁等，排隊人潮絡繹不絕。

嚴珮瑜表示，過去鹿草鄉是傳統農村，隨馬稠後產業園區開發與營運，為鹿草注入產業轉型的契機及量能，公所積極整合農業與工業發展的可能性，建立在地農產品牌，發展6級化產業，今透過鹿此友趣活動，鹿草鄉農業品牌「鹿口嚴選」正式亮相。

嚴珮瑜說，未來將協助農友落實分級、提升包裝形象，並以「鹿口嚴選」作為共同平台，媒合馬稠後產業園區之食品廠及相關農產業者，藉以展現產業價值，打開產地知名度。

翁章梁特別感謝來自日本的「台灣食研食品股份有限公司」設廠在馬稠後園區，透過在地農民的努力、企業資源的投入，發展更多產業脈絡及產銷模式，讓鹿草鄉的美讓更多人看見。

陳健平表示，鹿草物產豐富，有許多二代青農返鄉發揮農業創新實力，讓農業不單只有一種發展面向，農會積極輔導在地農民生產技術提升，形塑出獨特產業特色，未來持續與公所推動與企業的契作和計畫生產，讓鹿草農業加速蓬勃發展。