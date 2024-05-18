對許多奈及利亞人來說，婚禮慶祝中的一個重要環節正面臨威脅，這個橋段總是讓人期待不已。當新郎和新娘開始跳舞，賓客們則拿出大把鈔票，在樂隊的伴奏下，會開始將鈔票拋向空中，或是朝著這對新人灑去，鈔票紛紛飄落地面，給新人成家或支付婚禮費用。但奈國現在開始掃蕩撒幣的行為，這讓民眾很不開心，開始錄影片轟炸當局，畢竟這個習俗已經幾十年了。

一位最近在奈及利亞北部城市卡諾參加婚禮的賓客表示：「我無法想像去參加婚禮而不撒錢，這會讓人覺得你不感激和愛護那對佳人。」這場婚禮的新郎表示，他現在害怕惹麻煩，願意在匿名條件下接受《BBC》採訪，他說：「我繼續看著撒錢的影片和照片，因為我喜歡這個環節。」

問題在於，當局最近開始打擊灑錢行為。一些知名人物甚至因此而入獄。這看似浮誇但本質上無害的行為在奈及利亞卻是一種犯罪：「濫用國家貨幣奈拉（Naira）。

早在2007年時，奈及利亞央行法令明確規定：「為避嫌，在社交場合或其他任何場合，撒錢、抓著錢跳舞或踩踏奈拉或任何由銀行發行的鈔票，均構成濫用行為。」恐被判處至少6個月有期徒刑或罰鍰50000奈拉（約新台幣1160元），或兩者兼施。

這條法律條文已經存在17年，但直到最近才引起重視，因為該國經濟和金融犯罪委員會（EFCC）表示，正在領導一場針對「各種形式的奈拉濫用」的打擊行動。官員們表示，撒幣表現出對於國家法幣的不尊重，一些分析人士認為，甫上任的EFCC負責人盧科耶德（Ola Olukoyede）試圖透過這件事打響自己的名號。。

今年2月，女演員奧莫賽因（Oluwadarasimi Omoseyin）因撒幣和踩踏新奈拉鈔票被判處6個月有期徒刑。上個月，奈及利亞最受歡迎的名人之一、變性女子鮑布里斯基（Bobrisky）認罪了4項濫用貨幣的罪名，目前正在服刑。她在多個社交場合中被拍到將鈔票灑向空中，以表達對他人的感謝。

EFCC表示，目前全國有200人面臨起訴，已有24人遭到定罪，這太不近民情，所以奈及利亞民眾開始拍攝撒幣的影片，來轟炸EFCC的社群媒體賬號，但該機構表示，它沒辦法逮補每一個人。

看來奈及利亞政府想要敲掉數十年來的習俗很困難，但很多婚宴上還是有些許的變化，撒錢的橋段現在通常要求不要拍照或錄影，或者更巧妙地，直接把錢放在新郎的口袋裡。